Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

El receptor venezolano Francisco Álvarez ha sido nuevamente incluido en la lista de peloteros lesionados de los Mets de Nueva York, tras sufrir un esguince en el pulgar derecho durante el juego del domingo frente a los Marineros de Seattle, celebrado en el marco del Little League Classic.

La lesión ocurrió al deslizarse hacia la segunda base, luego de un imparable. El cuerpo médico del equipo estima una evaluación en un plazo de 10 a 14 días, el tiempo de recuperación podría extenderse, generando inquietud entre los fanáticos y el cuerpo técnico.

El oriundo de Guatire, venía de una racha ofensiva sobresaliente desde su regreso de Triple-A, con un OPS de 1.054 y cuatro cuadrangulares en apenas 21 juegos. Su energía y liderazgo detrás del plato habían revitalizado la ofensiva metropolitana, convirtiéndolo en una pieza clave en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.