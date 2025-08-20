Miércoles 20 de agosto de 2025
Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

El receptor criollo sufre un esguince en su dedo pulgar

Por Daniel García

El receptor venezolano Francisco Álvarez ha sido nuevamente incluido en la lista de peloteros lesionados de los Mets de Nueva York, tras sufrir un esguince en el pulgar derecho durante el juego del domingo frente a los Marineros de Seattle, celebrado en el marco del Little League Classic.

La lesión ocurrió al deslizarse hacia la segunda base, luego de un imparable. El cuerpo médico del equipo estima una evaluación en un plazo de 10 a 14 días, el tiempo de recuperación podría extenderse, generando inquietud entre los fanáticos y el cuerpo técnico.

El oriundo de Guatire, venía de una racha ofensiva sobresaliente desde su regreso de Triple-A, con un OPS de 1.054 y cuatro cuadrangulares en apenas 21 juegos. Su energía y liderazgo detrás del plato habían revitalizado la ofensiva metropolitana, convirtiéndolo en una pieza clave en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Deportes

¡Histórico! Carlos Mendoza y Miguel Cairo intercambian alineaciones previo al duelo entre Mets y Nacionales

Se convirtieron en los primeros estrategas criollos en enfrentarse por un juego de la MLB
Deportes

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

El tiempo de recuperación dependerá de su evolución
Deportes

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Alvarado, de 30 años, hizo 20 presentaciones desde el bullpen antes de ser colocado en la lista restringida por Major League Baseball el 18 de mayo

