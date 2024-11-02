Franco Colapinto estaría llegando a Red Bull en 2025

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, suena en los planes de la escudería Red Bull para la temporada 2025, según informó el periodista Ruben Daray, quien se especializa en información automovilística.

El joven piloto estaría supliendo el lugar del mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien no ha dado los resultados esperados por Red Bull en la presente temporada.

En apenas cuatro carreras desde que sustituyera en Williams a Logan Sargeant, el argentino ha demostrado su potencial y se ha convertido en pieza apetecible para la escudería austriaca, vigente ganadora.

Lee también: Pablo Sandoval jugará con Magallanes esta temporada