Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

El futbolista argentino Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid este jueves 14 de agosto.

La joya del fútbol mundial, que cumplió 18 años este mismo día, se realizó las revisiones médicas y ya posó junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta número 30.

Mastantuono, quien viene procedente de River Plate, selló su vínculo con el conjunto merengue hasta junio de 2031, percibirá cuatro millones de euros por temporada y será blindado con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

"Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de nuestro club", expresó Florentino Pérez.

Asimismo, dijo: "A partir de ahora te espera un Bernabéu dispuesto a dártelo todo y a apoyarte hasta el final. Vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que, sobre todo, son madridistas. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa y comienzas tu historia en el Real Madrid".

Por su parte, Mastantuono respondió: "Les prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza. Gracias a Juni, a José Ángel, al presidente, a Xabi Alonso y todo su equipo por confiar en mí. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”.

