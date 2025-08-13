Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

El Real Madrid anunció que este jueves 14 de agosto se llevará a cabo la presentación oficial del futbolista argentino Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid, coincidiendo con el día de su cumpleaños número 18.

Previo al acto público, el presidente del club, Florentino Pérez, recibirá al jugador para la firma protocolaria del contrato que lo vinculará con la institución por las próximas seis temporadas. Posteriormente, el argentino Mastantuono será presentado ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas, donde ofrecerá sus primeras declaraciones como jugador merengue.

El joven talento, proveniente de River Plate, es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino y ha despertado gran expectativa entre la afición madridista. Su incorporación marca la cuarta y posiblemente última contratación del club en el actual mercado de verano.

La presentación podrá seguirse en directo a través de Real Madrid TV y las plataformas digitales oficiales del club.