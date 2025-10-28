Martes 28 de octubre de 2025
Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freddie Freeman quebró el empate que persistía desde el séptimo episodio, al conectar un cuadrangular solitario que definió el encuentro tras nueve entradas adicionales en el Dodger Stadium

Por Daniel García

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial
Foto: Agencias
En un maratónico juego que quedará grabado en la historia de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la Serie Mundial, disputado en el Dodger Stadium. El encuentro se extendió por 18 entradas y duró seis horas con 39 minutos, fue definido por un jonrón solitario de Freddie Freeman en la parte baja del inning final.

Con esta victoria, los Dodgers toman ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete.

La figura indiscutible del partido fue Shohei Ohtani, quien firmó una actuación histórica al llegar a base en nueve ocasiones, incluyendo dos jonrones y dos dobles en sus primeras cuatro apariciones. El astro japonés fue caminado cinco veces, cuatro de ellas de manera intencional, estableciendo un nuevo récord de postemporada en llegadas a base en un solo juego.

El marcador se mantuvo parejo durante gran parte del encuentro. Teoscar Hernández y Ohtani adelantaron a los Dodgers con jonrones solitarios en las primeras entradas, pero los Azulejos respondieron con un rally de cuatro carreras en el cuarto capítulo, destacando un cuadrangular de tres carreras de Alejandro Kirk. Ohtani volvió a empatar el juego en el séptimo con su segundo vuelacercas de la noche.

Ambos equipos agotaron sus bullpens, utilizando un total combinado de 19 lanzadores. El zurdo Will Klein se acreditó la victoria tras lanzar cuatro entradas en blanco.

El batazo decisivo de Freeman, quien ya había sido héroe en el Juego 1 de la Serie Mundial de 2024, selló una noche inolvidable para los fanáticos angelinos.

Este Juego 3 igualó el récord del partido más largo en la historia de la Serie Mundial, compartiendo la marca con el épico duelo de 2018, también disputado en el Dodger Stadium.

Lee también: Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

