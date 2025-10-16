Jueves 16 de octubre de 2025
Deportes

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Junto a él estuvo el presidente Joan Laporta

Por Christian Coronel

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, de 28 años, renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2029.

De Jong firmó su nuevo acuerdo justo después de finalizar la sesión de entrenamiento, en un acto que tuvo lugar en las oficinas del club.

Junto a él estuvo presente el presidente Joan Laporta, así como otros miembros destacados de la directiva, incluyendo al vicepresidente primero Rafael Yuste, Joan Soler, el director del Área de Fútbol Deco, y Bojan Krkic, entre otros.

Frenkie de Jong, quien llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente del Ajax, ha sido considerado uno de los centrocampistas jóvenes más prometedores a nivel internacional.

El futbolista ha demostrado una madurez que lo posiciona como líder en el centro del campo del Barça. Con esta renovación, el FC Barcelona refuerza su confianza en él como un pilar fundamental del proyecto deportivo a largo plazo.

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Canonización

Papa León XIV recibió en audiencia a delegación eclesiástica encabezada por el cardenal Porras

Durante la mañana se llevó a cabo una peregrinación por Vía de la Consolación en Roma, donde participaron ciudadanos venezolanos, sacerdotes y los niños de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
Al Dia

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

El piloto alemán firmaría un casco para un evento benéfico
Al Dia

Estos son los duelos programados para hoy en la LVBP

Este será el segundo día de acción en la temporada 2025-26 de la LVBP

Al Dia

Tite descartó dirigir a la Vinotinto

El entrenador brasileño descartó la propuesta deportiva de la FVF

