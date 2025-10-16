Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, de 28 años, renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2029.

De Jong firmó su nuevo acuerdo justo después de finalizar la sesión de entrenamiento, en un acto que tuvo lugar en las oficinas del club.

Junto a él estuvo presente el presidente Joan Laporta, así como otros miembros destacados de la directiva, incluyendo al vicepresidente primero Rafael Yuste, Joan Soler, el director del Área de Fútbol Deco, y Bojan Krkic, entre otros.

Frenkie de Jong, quien llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente del Ajax, ha sido considerado uno de los centrocampistas jóvenes más prometedores a nivel internacional.

El futbolista ha demostrado una madurez que lo posiciona como líder en el centro del campo del Barça. Con esta renovación, el FC Barcelona refuerza su confianza en él como un pilar fundamental del proyecto deportivo a largo plazo.

