Fundanica Zulia sumará “Puntos por la Vida" en un torneo de pickleball con causa solidaria

La Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) organizará a finales de mes el primer torneo benéfico de pickleball, "Puntos por la Vida", una iniciativa que combinará el deporte, la solidaridad y la unión familiar para apoyar a niños y jóvenes en tratamiento oncológico.

El evento se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en el parque San Simón, en la Vereda del Lago de Maracaibo, con encuentros entre las 6:00 pm y 10:00 pm. Los participantes podrán competir en las categorías dobles masculino y femenino, con una inscripción de $30 por persona y $50 por pareja.

Además de la competencia, los asistentes disfrutarán de una feria gastronómica con productos locales, con acceso gratuito a las instalaciones deportivas, creando un ambiente ideal para el disfrute familiar.

Para inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 0414-6411618.

Fundanica Zulia, con casi 40 años de trayectoria, ha brindado apoyo muchos pacientes oncológicos en el occidente venezolano. Con este evento, la fundación busca resaltar que el deporte no solo es bienestar, sino también un símbolo de esperanza para los niños que enfrentan el cáncer.

Serán tres días de adrenalina, solidaridad y compromiso, donde cada partido será una victoria para quienes luchan día a día contra esta enfermedad.

Los ganadores del torneo recibirán atractivos premios como cenas, viajes y gif card.

