Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Las organizaciones deportivas Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 han iniciado su preparación rumbo a los Juegos Nacionales 2026, con una serie de actividades que buscan fortalecer el movimiento deportivo regional y rendir homenaje a figuras destacadas del deporte zuliano.

Según informó Luis Urribarrí, presidente de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 y miembro activo de Funglodve, se está organizando un nuevo acto de reconocimiento para exatletas, dirigentes y colaboradores que han dejado huella en el deporte local. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos por consolidar la participación de Zulia en la próxima edición de los Juegos Nacionales.

Urribarrí, quien recientemente coordinó el torneo de softbol en La Chamarreta en honor a las Glorias Deportivas del Zulia, anunció que ya se están planificando nuevos eventos:

“Finalizamos un torneo y de inmediato comenzamos los preparativos del siguiente. Tendremos competencias de bolas criollas en las ramas femenina y masculina, con la participación de los equipos de las Glorias Deportivas, como parte del camino hacia los Juegos Nacionales 2026”, señaló.

Entre las actividades previstas destaca un cuadrangular de bolas criollas con representación de los municipios Lagunillas, Maracaibo, San Francisco y la selección de las Glorias Deportivas. Además, se incluirán torneos de dominó y una esperada revancha en sóftbol entre el equipo de las Glorias Deportivas del Zulia y la selección Estrellas de la Seguridad, conformada por funcionarios policiales del estado.

Este último conjunto está dirigido por el comisario Leonel Reyes (CPBEZ) y el inspector jefe Rafael Sulbarán (CPNB), quienes buscarán revertir el resultado del primer enfrentamiento, donde fueron derrotados 8-5.

La selección de las Glorias Deportivas será comandada por Franklin García, presidente de la Asociación de Softbol del Estado Zulia y reconocido como una de las grandes figuras del deporte regional.

“Este equipo no se lo gana nadie, y lo está demostrando”, recordó Douglas Urribarrí, presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela, sub sede Zulia, quien junto a su equipo directivo continúa impulsando el desarrollo deportivo en la región.

