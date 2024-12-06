Fútbol Sala avanza a cuartos de final en los Paranacionales

La escuadra de futsala T21 continúa en la acción de los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

En el último encuentro de las eliminatorias celebrado este jueves 5 de diciembre en la cancha de la UDO, en Maturín, estado Monagas, los zulianos dominaron 7-1 a Guárico, terminando la etapa eliminatoria con tres victorias y una caída.

Bryan Cañas dominó la ofensiva con 5 goles, apoyado en Richy Villalobos y Luis Velarde con una diana cada uno.

El equipo petrolero está en espera del final de la jornada para conocer el rival con el que luchará el pase a la semifinal.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ