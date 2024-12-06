Martes 23 de septiembre de 2025
Fútbol sala T20 en la pelea por la medalla de plata en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

El equipo zuliano de futsala T20 venció al conjunto de Falcón 8 goles por 0 y pasa a disputar la…

Por Andrea Guerrero

Fútbol sala T20 en la pelea por la medalla de plata en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024
El equipo zuliano de futsala T20 venció al conjunto de Falcón 8 goles por 0 y pasa a disputar la medalla de plata ante Anzoátegui este sábado 7 de diciembre a las 10 de la mañana.

En la competencia todos contra todos Barinas lidera el puntaje de la tabla en la que los nuestros ya aseguraron la presea de bronce.

En el partido celebrado este jueves 6 de diciembre en la cancha deportiva el Paraíso de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, José Ramírez y Rober Rios fueron los jugadores más destacados al aportar 5 y 3 goles.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Al Dia

Miss Venezuela usará medios legales en caso de que sus participantes sean alteradas con IA

Sostuvo que el certamen cuenta con profesionales calificados, incluidos fotógrafos y especialistas de la imagen y de la belleza en general que, «son las únicas personas que están autorizadas a participar en las sesiones fotográficas, galas, desfiles o cualquier evento de Miss Venezuela»
Deportes

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

El presidente de la primera división del fútbol español dio luz verde al juego fuera del territorio ibérico
Deportes

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

La selección de fútbol de Israel puede quedar suspendida de competiciones

Al Dia

¡Luto en el beisbol! Muere Buddy Bailey: arquitecto de la dinastía de los Tigres de Aragua en la LVBP

El norteamericano se convirtió en uno de los mánagers más ganadores de la pelota criolla

