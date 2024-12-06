Fútbol sala T20 en la pelea por la medalla de plata en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

El equipo zuliano de futsala T20 venció al conjunto de Falcón 8 goles por 0 y pasa a disputar la medalla de plata ante Anzoátegui este sábado 7 de diciembre a las 10 de la mañana.

En la competencia todos contra todos Barinas lidera el puntaje de la tabla en la que los nuestros ya aseguraron la presea de bronce.

En el partido celebrado este jueves 6 de diciembre en la cancha deportiva el Paraíso de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, José Ramírez y Rober Rios fueron los jugadores más destacados al aportar 5 y 3 goles.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ