Fútbol Sala T20 zuliano se impone ante Carabobo en los Paranacionales Oriente 2024

En la jornada del fútbol sala categoría T20 Zulia se llevó el compromiso al ganar 3 – 2 al equipo de Carabobo este jueves 5 de diciembre desde la cancha deportiva el Paraíso de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Juan Luque, Rober Rios y José Ramírez fueron los goleadores que le dieron la victoria al equipo petrolero ante los cabriales.

La selección enfrentará al equipo de Falcón este viernes 6 de diciembre a las 11 de la mañana.

La escuadra regional suma tres partidos con dos ganados y una derrota y sigue en la competencia con la esperanza de clasificar y dejar en alto al Zulia en estos Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ