FVB anuncia horarios para los duelos ante Argentina y Chile por la clasificación al Americup 2025

Este domingo 2 de febrero, la Federación Venezolana de Baloncesto anunció los horarios para la tercera ventana a la clasificación Americup que se jugará en Venezuela a partir de este 20 de febrero en el gimnasio José "Papá" Carrillo de Miranda.

La selección venezolana de las alturas se medirá el jueves 20 ante el elenco de Argentina y tres días después ante los australes. Ambos compromisos que se celebrarán en territorio venezolano se llevarán a cabo a las 7.10 pm.

El elenco criollo asume su primer reto del año bajo el mando del estratega Ronald Guillén, quien asumió las riendas de la selección nacional ante la vacante dejada por Daniel Seoane.

