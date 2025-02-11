FVB anuncia los convocados de Venezuela para el clasificatorio al Americup 2025

La selección nacional de baloncesto anunció este lunes sus convocados para el clasificatorio por la última ventana del Americup 2025, donde los criollos enfrentarán a Chile y Argentina en Caracas del 21 al 23 de febrero.
En esta oportunidad, Ronald Guillén hizo un llamado a 14 jugadores, mientras que seis tendrán espacio como calidad de invitados.
Entre las novedades destaca la incorporación de varios referentes del baloncesto venezolano como; Gregory Vargas, David Cubillán y Windi Graterol. Asimismo, en la lista se aprecia el llamado de otros regulares como el caso de; José Materán, José Ascanio, Yohanner Sifontes, Edgar Martínez, Anyelo Cisneros, Jhornan Zamora y Miguel Ruiz, mientras que la lista la complementan Fabrizio Pugliatti y Yeferson Guerra.
Los invitados fueron; Jhordy Aponte, Fernando Fuenmayor, Jesuángel Guillén, Carlos Lemus, Carlos López y Jesús López.
Listado completo
David Cubillán – 37 años
Yeferson Guerra – 21 años
Gregory Vargas – 38 años
Fabrizio Pugliatti – 21 años
Yohanner Sifontes – 29 años
Jhornan Zamora – 36 años –
Anyelo Cisneros – 28 años –
Edgar Martínez – 28 años –
José Materán – 28 años –
José Ascanio – 28 años –
Michael Carrera – 32 años –
Windi Graterol – 38 años
Enrique Medina – 21 años
Miguel Ruiz – 34 años
Lee también: Ronald Acuña se reporta a los entrenamientos de Bravos