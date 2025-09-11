Miércoles 10 de septiembre de 2025
FVF anuncia el fin del ciclo de Fernando Batista como seleccionador de la Vinotinto

Aunque se reconoce el esfuerzo y la entrega del entrenador argentino, la FVF considera necesario un cambio de rumbo que permita a la Vinotinto continuar su proceso de crecimiento y consolidación

Por Andrea Guerrero

FVF anuncia el fin del ciclo de Fernando Batista como seleccionador de la Vinotinto
Foto: Agencias
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó oficialmente la finalización del ciclo de Fernando “Bocha” Batista como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

La decisión, que incluye también el cese de todo su cuerpo técnico, responde a que no se alcanzaron los objetivos deportivos establecidos para este ciclo. Aunque se reconoce el esfuerzo y la entrega del entrenador argentino, la FVF considera necesario un cambio de rumbo que permita a la Vinotinto continuar su proceso de crecimiento y consolidación.

Durante la gestión de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, incluyendo una destacada participación en la Copa América 2024. Sin embargo, los resultados en las eliminatorias fueron insuficientes: Venezuela terminó en la octava posición, con 18 puntos, fuera de la zona de clasificación y del repechaje, tras una derrota decisiva ante Colombia por 6-3.

La FVF reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol nacional y anunció que ya trabaja en la conformación de un nuevo cuerpo técnico que encare con determinación el próximo ciclo mundialista, con el objetivo de alcanzar por primera vez la clasificación a una Copa del Mundo.

