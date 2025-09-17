Miércoles 17 de septiembre de 2025
Deportes

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Las selecciones de fútbol nacional tendrían un nuevo punto céntrico para futuras concentraciones

Por Daniel García

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota
Foto: Agencias
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) planea la construcción de un nuevo Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, como parte de su compromiso con el desarrollo integral del fútbol venezolano, según adelantó el periodista deportivo Elías López.

Este será el primer complejo deportivo de la FVF en la capital del país y estará destinado tanto al fútbol campo como al fútbol sala. De esta forma, Venezuela estaría expandiendo otros proyectos con el ya operativo en la Isla de Margarita y el nuevo proyecto en Caracas que se suma al de Barquisimeto.

La iniciativa de la FVF buscará fortalecer la preparación de selecciones nacionales y el desarrollo de jóvenes talentos en el balompié nacional.

Temas:

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Mirtha Pérez recuerda a su

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Noticias Relacionadas

Al Dia

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Se realizará en la Isla de la Orchila, en la Base aeronaval Antonio Díaz
Deportes

Fernando "Bocha" Batista está en la mira de la selección peruana

La selección inca estableció un primer contacto con el argentino tras su salida con la Vinotinto
Deportes

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

El criollo está a cinco hits de alcanzar los 1.000 de por vida en la MLB
Deportes

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La iniciativa busca consolidar una liga de alto nivel con clubes históricos y nuevas franquicias, en un esfuerzo conjunto por expandir el alcance global del baloncesto profesional.

