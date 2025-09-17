FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) planea la construcción de un nuevo Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, como parte de su compromiso con el desarrollo integral del fútbol venezolano, según adelantó el periodista deportivo Elías López.

Este será el primer complejo deportivo de la FVF en la capital del país y estará destinado tanto al fútbol campo como al fútbol sala. De esta forma, Venezuela estaría expandiendo otros proyectos con el ya operativo en la Isla de Margarita y el nuevo proyecto en Caracas que se suma al de Barquisimeto.

La iniciativa de la FVF buscará fortalecer la preparación de selecciones nacionales y el desarrollo de jóvenes talentos en el balompié nacional.

