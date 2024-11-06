Gabriel Bortoleto se convirtió en la nueva incorporación de Sauber

El brasileño Gabriel Bortoleto fue confirmado como piloto de Sauber para la próxima temporada de la F1. Después de semanas de incertidumbre, el equipo de Hinwil completó su alineación que también contará con el alemán Nico Hülkenberg.

El anuncio oficial se realizó esta mañana, pero en los últimos días se aguardaba el inminente desembarco del actual líder de la F2 y campeón de F3.

La semana pasada se conoció su desvinculación de McLaren donde era piloto de reserva, una señal que tenía el camino despejado para cerrar con el equipo suizo.

"Este es uno de los proyectos más apasionantes del automovilismo, si no de todos los deportes”, dijo Bortoleto, de 20 años, en una declaración difundida por Hinwil. Expresó que unirse al equipo “que combina la rica historia del automovilismo de Sauber y Audi es un verdadero honor”.

“Más allá de ser simplemente un miembro, mi objetivo es crecer con este ambicioso proyecto y alcanzar la cima del automovilismo. Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad que me ha brindado el equipo y por la oportunidad de trabajar junto a un piloto experimentado como Nico Hülkenberg”.

Además, destacó que Sauber y Audi tienen un historial “de fomentar el talento joven y estoy seguro de que juntos escribiremos nuestra propia historia de éxito”.

Bortoleto firmó un contrato multianual, y al igual que su compañero de equipo, será parte del proceso de transición a Audi F1 Team que verá la luz en 2026. Según Gernot Döllner, presidente del consejo de administración de Sauber Motorsport AG, con el brasileño se aseguran un gran talento.

“Su fichaje subraya la estrategia a largo plazo de Audi y su compromiso con la Fórmula 1”, puntualizó. Asimismo, para Mattia Binotto, director de operaciones y tecnología, Bortoleto demostró en las categorías formativas “que tiene lo necesario para ser un piloto ganador”.

BREAKING: Gabriel Bortoleto signs multi-year deal with Kick Sauber



The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Noticia al Dia / Fanat1cos