Gaiteras chocará ante Capitalinas en Maracaibo

El quinteto de Gaiteras del Zulia se enfrentará a Capitalinas de Distrito Capital en la serie cinco de la Superliga Femenina de Baloncesto, en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

El duelo se disputará el viernes 16 y sábado 17 de mayo, con ambos encuentros programados para las 5:00 p.m., en lo que será la tercera serie como local del conjunto zuliano en la temporada 2025.



El equipo dirigido por Danger Lizardo ha trabajado a lo largo de la semana en aspectos técnico-tácticos, con la intención de corregir detalles y mejorar su rendimiento. Con un plantel joven, Gaiteras busca obtener sus primeros triunfos de la temporada, en medio de un torneo competitivo donde la experiencia juega un papel clave.

Desde la directiva del club, se han implementado diversas estrategias para fortalecer el equipo y alcanzar el éxito en la presente campaña. "El comienzo no ha sido fácil. En este tipo de torneo, la experiencia de los otros equipos marca la diferencia", señalaron desde la gerencia.

Próximos compromisos

Luego del choque ante Capitalinas, Gaiteras continuará su calendario como local con enfrentamientos ante Caribeñas de Caracas y Marquesas de Barinas, en una fase crucial para sus aspiraciones en la Superliga Femenina.

Noticia al Día / Gaiteras del Zulia

