Gaiteras del Zulia enfrenta a Pastora de Lara como visitante

Gaiteras del Zulia jugará su segunda serie enfrentando el 12 y 13 de mayo al actual campeón de la Superliga Femenina de Baloncesto, Pastora de Lara, en el Gimnasio Napoleón Rodríguez de Barquisimeto.

El equipo zuliano dirigido por el técnico Danger Lizardo, estuvo trabajando durante la semana, con trabajo técnico táctico, mejorando para lo que será el segundo compromiso de la temporada 2025 como visitante.

Cabe destacar que este conjunto incorporó a la jugadora base Julieth Siviria 21 años, siendo parte de los equipos Caribeñas de Caracas y Marquesa.

