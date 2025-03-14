Gaiteros del Zulia abre el telón de la Superliga Profesional de Baloncesto en Maracaibo

Gaiteros del Zulia enfrentará este viernes 14 de marzo a Toros de Aragua en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Este encuentro es correspondiente a la primera jornada de la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto.

El equipo furrero buscará iniciar con el pie derecho esta nueva campaña, donde tienen como propósito competir de la mejor manera y llegar lo más lejos posible.

El duelo comenzará a las 7 de la noche y será transmitido por el Canal SPBTV. Las entradas están disponibles en taquillas del estadio y sus precios son: 2$ Gradas. 5$ Sillas. 15$ VIP.

Noticia al Día