Gaiteros del Zulia se hizo fuerte en Maracaibo y se llevó la victoria en el inicio de la SPB

Gaiteros del Zulia venció 93-64 a Toros de Aragua este viernes 14 de marzo en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Este duelo correspondió al inicio de la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto.

El Jugador Más Valioso fue Luis "Tapipa" Duarte, quien registró 12 puntos, siete rebotes y tres robos.

El día de mañana el conjunto furrero volverá a verse las caras con Toros de Aragua, teniendo la intención de barrer en la serie.

Fotos y videos: Christian Coronel

Noticia al Día