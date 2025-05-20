Gaiteros igualó la serie ante Gladiadores en los playoffs de la SPB

Gaiteros del Zulia derrotó 74-58 a Gladiadores de Anzoátegui este lunes 19 de mayo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Nazhiah Carter se despachó con 22 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, mientras que Nathaniel Barnes aportó 12 unidades, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Con esto, el conjunto furrero igualó la serie 1-1 y tendrá que viajar a Anzoátegui para el tercer encuentro ante el actual bicampeón del baloncesto venezolano.

