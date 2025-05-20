Lunes 25 de agosto de 2025
Gaiteros igualó la serie ante Gladiadores en los playoffs de la SPB

Nazhiah Carter se despachó con 22 puntos, cuatro rebotes y una asistencia

Por Christian Coronel

Gaiteros igualó la serie ante Gladiadores en los playoffs de la SPB
Gaiteros del Zulia derrotó 74-58 a Gladiadores de Anzoátegui este lunes 19 de mayo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Nazhiah Carter se despachó con 22 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, mientras que Nathaniel Barnes aportó 12 unidades, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Con esto, el conjunto furrero igualó la serie 1-1 y tendrá que viajar a Anzoátegui para el tercer encuentro ante el actual bicampeón del baloncesto venezolano.

Hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero

Se eligió el día 25 de agosto para la celebración, debido a la Santificación de Luis IX, Rey de Francia por parte de la Iglesia Católica.
Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

A su vez, el nacido en Caracas conversó con Noticia al Día y expresó su emoción por mostrar el título en tierras zulianas: "Me siento muy orgulloso de portar el campeonato aquí en el Zulia, me han tratado muy bien"
Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

El criollo batea para un promedio de .300, con 13 cuadrangulares, 13 cuadrangulares y un OPS de .831, siendo una campaña excepcional para el "barrendero"
Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Según versiones extraoficiales, el accidente dejó dos muertos, uno de ellos el ex campeón de Copa Ecuador con El Nacional. El volante llegó a Mushuc Runa para este semestre, pero jugó apenas cuatro partidos.

