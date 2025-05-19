Gaiteros tropieza ante Gladiadores en el inicio de su postemporada

Gaiteros del Zulia no pudo ante Gladiadores de Anzoátegui en el inicio del Super 8 desarrollado en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. El elenco furrero fue superado con marcador de 79-73, en el primero de la serie.

El elenco anzoatiguense contó con inspirado Michael Carrera, quien se apuntó 28 unidades para los visitantes que toman ventaja 1-0 en la primera fase de postemporada.

La diferencia inicial de los visitantes marcó diferencia en la conclusión del juego, ya que el quinteto oriental dominó 29-19, mientras que se llevó el segundo y tercer cuarto con dominio de 21-14 y 22-21. No obstante, Gladiadores consolidó su ventaja con un último parcial de 15-11.

Por Gaiteros, los más destacados fueron Luis "Tapipa" con 19 puntos, mientras que Michael Warren sumó 13 unidades para la causa musical. Por su parte, Michael Carrera aportó 28 puntos y Gregory añadió 21 para la causa gladiadora.

