Gandy Lugo, una promesa del Zulia que brilla en el voleibol

Gandy Lugo es un joven voleibolista que a la edad de 17 años se perfila como un gran deportista en su disciplina. El juvenil promesa del deporte conversó con Noticia al Día para hablarnos de su actualidad como seleccionado regional y sus sueños por alcanzar.



Lugo inició practicando el basquetbol, pero su actual entrenador le habló que sus cualidades encajaban para ser un voleibolista, por lo que meditó el consejo brindado y se enamoró del deporte hasta convertirse en uno de los titulares de su equipo y selección.



“Coincidí con mi entrenador en una cancha cercana a mí casa. Él me dijo que probara el voleibol para ver qué tal me iba. Desde ese momento me puse a ver videos del deporte y al practicarlo me encantó”, expresó el juvenil al comentar sus inicios.



Durante su participación en los juegos juveniles de Oriente, Lugo expresó que a diferencia de algunos compañeros fue su primera oportunidad, indicando que fue un orgullo representar al Zulia y a pesar de no alcanzar el objetivo, quedaron sensaciones de revancha por el talento del grupo que se perfila para grandes cosas.



Para el destacado juvenil, el apoyo sus padres, sobre todo la de su progenitor, ha sido importante en su carrera que inició hace dos años, aspirando el apoyo de un patrocinante y seguir alcanzando sus sueños como atleta.



“Papi ha estado conmigo pendiente de todo, cuando nos toca competir en otros estados, si es posible nos movemos desde el carro con el propósito de no perdernos la competencia. La verdad que su apoyo ha sido genial y él cree en mí”.



El zuliano, originario de San Francisco, sueña fichar con un equipo profesional europeo, deseando también alcanzar el sueño olímpico, representando a Venezuela en eventos internacionales.



“Lograr entrar en un gran equipo de Europa y representar a Venezuela en competiciones internacionales para mí sería un sueño hecho realidad”, puntualizó.



El espigado deportista, de 1.90 de estatura, admira el juego de Yūki Ishikawa, un destacado atacante japonés que milita en el Sir Safety Perugia de la Primera división del voleibol italiano.



A su corta edad, Lugo considera que la formación educativa es importante para complementar el desarrollo deportivo de un atleta, por lo que ya espera iniciar su carrera de derecho en la Universidad del Zulia.



Por último, invitó a la juventud a practicar cualquier tipo de deporte para seguir creciendo como estado y nación en las diversas disciplinas.

