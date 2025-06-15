Gattuso es nombrado nuevo seleccionador de Italia

Gennaro Gattuso ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección de Italia. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confía en que el exmediocampista, campeón del mundo en 2006, pueda revitalizar al equipo y asegurar su clasificación al Mundial 2026.

La llegada de Gattuso se produce tras la salida de Luciano Spalletti, quien dejó el cargo después de una derrota ante Noruega.

El debut del exmediocampista será el 5 de septiembre contra Estonia, en un momento clave donde Italia necesita ganar sus seis partidos restantes para poder cumplir el sueño mundialista y evitar otro fracaso.

