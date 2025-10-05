George Russell conquistó Singapur

En una jornada marcada por el calor y la humedad del circuito urbano de Marina Bay, el piloto británico George Russell (Mercedes) se alzó con la victoria en el Gran Premio de Singapur, sumando así su segunda victoria de la temporada y la quinta en su carrera en la Fórmula 1.

Russell, que partió desde la pole position, dominó la carrera de principio a fin, cruzando la meta por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio. El resultado permitió a McLaren revalidar matemáticamente el título de constructores, a falta de seis carreras para el cierre del campeonato.

En la lucha por el campeonato de pilotos, Oscar Piastri (McLaren) finalizó cuarto y mantiene el liderato con 336 puntos, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273. El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en la posición 16, sin sumar unidades.

La defensa de Verstappen en las últimas vueltas fue uno de los momentos más destacados de la jornada, resistiendo los ataques de los McLaren y asegurando una valiosa segunda posición. Por su parte, Norris logró recortar apenas tres puntos a su compañero Piastri, manteniendo viva la batalla interna por el título.

