Domingo 05 de octubre de 2025
George Russell conquistó Singapur

El piloto británico cumplió tras conquistar el la pole position

Por Daniel García

George Russell conquistó Singapur
Foto: Agencias
En una jornada marcada por el calor y la humedad del circuito urbano de Marina Bay, el piloto británico George Russell (Mercedes) se alzó con la victoria en el Gran Premio de Singapur, sumando así su segunda victoria de la temporada y la quinta en su carrera en la Fórmula 1.

Russell, que partió desde la pole position, dominó la carrera de principio a fin, cruzando la meta por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio. El resultado permitió a McLaren revalidar matemáticamente el título de constructores, a falta de seis carreras para el cierre del campeonato.

En la lucha por el campeonato de pilotos, Oscar Piastri (McLaren) finalizó cuarto y mantiene el liderato con 336 puntos, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273. El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en la posición 16, sin sumar unidades.

La defensa de Verstappen en las últimas vueltas fue uno de los momentos más destacados de la jornada, resistiendo los ataques de los McLaren y asegurando una valiosa segunda posición. Por su parte, Norris logró recortar apenas tres puntos a su compañero Piastri, manteniendo viva la batalla interna por el título.

La “Canción Prohibida” a José Gregorio Hernández revive en la voz de Lion Lázaro

Esta canción no es solo una plegaria musical, sino una alegría de la cultura popular venezolana con una fascinante historia de censura y perseverancia de la fe.
Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

En el encuentro, destacó el criollo Andrés Giménez tras impulsar irse de 4-2 con par de remolques y anotadas
Zuliano Axel Gómez alcanza plata en los 400 metros del Panamericano Sub-20 de Bogotá

El de Cabimas cronometró 46.43 segundos para consolidarse subcampeón en la competencia
El zuliano Santiago Quintero conquistó plata en los 400 metros con vallas del Panamericano Sub-20

El destacado marabino selló su clasificación en el Mundial de la categoría en Oregón

