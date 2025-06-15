George Russell se llevó la pole del GP de Canadá

El piloto británico George Russell (Mercedes) partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Canadá, décima cita del Mundial de Fórmula 1, tras dominar la clasificación en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell, de 27 años, logró su sexta pole en la F1 y la primera de la temporada al marcar un tiempo de 1:10.899, superando por 160 milésimas al tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien lo acompañará en la primera fila. En tercer lugar arrancará el australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato.

El británico buscará convertir su gran actuación en clasificación en una victoria este domingo.

