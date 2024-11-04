Gerrit Cole acordó un contrato de cuatro años con Yankees de Nueva York

El lanzador Gerrit Cole llegó a un acuerdo con los Yankees de Nueva York por cuatro años y 144 millones de dólares para seguir ligado a los ‘Mulos del Bronx’.

Cabe destacar que las conversaciones entre Cole y Nueva York seguirán, debido a una posible extensión del contrato. Básicamente, hubiese significado lo mismo si el pitcher derecho no hubiera cancelado el mismo.

Yankees de Nueva York regresó a la Serie Mundial después de 15 años; sin embargo, se vio superado y cayó 1-4 ante Dodgers de Los Ángeles.

Cole, de 34 años, ha estado con los Yankees desde 2020. Asimismo, se perdió el inicio de la última temporada por un problema en el codo que, en un momento, el equipo temió que requiriera cirugía.

