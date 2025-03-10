Sábado 20 de septiembre de 2025
Gerrit Cole se someterá a cirugía Tommy John y no estará en la temporada 2025 de la MLB

Neal ElAttrache, médico principal del equipo de los Dodgers, será el encargado de operarlo

Por Christian Coronel

Gerrit Cole se someterá a cirugía Tommy John y no estará en la temporada 2025 de la MLB
El lanzador de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, se someterá mañana a una cirugía Tommy John y se perderá la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Según el equipo, Cole fue examinado el lunes por el Dr. Neal ElAttrache en el Instituto Kerlan-Jobe del Cedars-Sinai en Los Ángeles. ElAttrache, médico principal del equipo de los Dodgers, será el encargado de operarlo.

“No es una sentencia de muerte para nosotros de ninguna manera, así que es una oportunidad para alguien más. Y, mire, si es donde tiene que ir a hacerse la cirugía, esperemos que eso también sea algo que no solo nos sirva a largo plazo en lugar de si está comprometido o en una situación difícil. La realidad es que Gerrit todavía tiene mucho lanzamiento por delante en su carrera y lanzando con los Yankees y queremos que sea tan exitoso como lo ha sido hasta ahora" había expresado el mánager Aaron Boone a Yes Network.

Gerrit Cole es seis veces All-Star, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 y fue subcampeón en otras dos temporadas.

