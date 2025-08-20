Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

El pelotero venezolano Gleyber Torres alcanzó este martes un nuevo hito en su carrera profesional al sumar su carrera impulsada número 500 en las Grandes Ligas, consolidando su lugar entre los bateadores más consistentes del circuito.

El momento llegó en el décimo inning del encuentro entre los Tigres de Detroit y los Astros de Houston, cuando Torres negoció un boleto con las bases llenas que dejó en el terreno al conjunto texano, sellando la victoria para Detroit y desatando la celebración en el Comerica Park.

Con este logro, el infielder caraqueño suma 1.001 juegos disputados en MLB, distribuidos entre los Yankees de Nueva York y los Tigres, equipo con el que vive una notable recuperación ofensiva. En lo que va de temporada, Torres batea para .284, con 24 carreras impulsadas en 35 juegos, y exhibe la mejor tasa de ponches de su carrera (9.7%), reflejo de su madurez en el plato.

