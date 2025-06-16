El pelotero venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, encabeza votación de los segunda base en la Liga Americana para el Juego de Estrellas.

La MLB publicó el primer corte de las votaciones al Juego de Estrellas y Torres lidera entre los segunda base en la Liga Americana. Supera a Jackson Holliday y José Altuve.

El criollo cuenta con un total de 535.079 votos a falta de un mes para la celebración del encuentro de todos estrellas de mitad de temporada en el mejor beisbol del mundo.

Lee también: Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en esta impresionante estadística

Gleyber Torres – 535,079 votes

Jackson Holliday – 449,093 votes

Jose Altuve – 446,787 votes



The AL 2B All-Star race is CLOSE! Vote 5x daily: https://t.co/qZ7xq4bc3U pic.twitter.com/R1UdhIGsrH — MLB (@MLB) June 16, 2025

Noticia al Dia