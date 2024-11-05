Gleyber Torres se declaró oficialmente agente libre

El venezolano Gleyber Torres irá a la agencia libre luego de no recibir la oferta calificada de 21 millones de dólares por parte de los Yankees de Nueva York.

Cabe destacar que el criollo, ahora agente libre, está nominado al Premio Bate de Plata de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

Torres cerró su campaña 2024 de la MLB con .257 de promedio, 15 cuadrangulares, 63 carreras impulsadas, cuatro bases robadas y un OPS de .708.

El toletero lleva siete temporadas en las mayores y en la última pudo llegar a la Serie Mundial, donde su equipo fue derrotado en cinco duelos por los Dodgers de Los Ángeles.

Gleyber Torres did not receive the qualifying offer from the Yankees, per @JeffPassan pic.twitter.com/qzkj6I8PpD — Yankees Videos (@snyyankees) November 4, 2024

