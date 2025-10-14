Martes 14 de octubre de 2025
Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

El criollo tendrá un periodo de recuperación de 45 días

Por Daniel García

Foto: Agencias
El camarero venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para tratar una hernia inguinal que lo afectó durante el último mes de la temporada 2025. A pesar de las molestias, el pelotero decidió mantenerse en acción para apoyar al equipo en los compromisos finales, incluyendo la postemporada.

La cirugía, que se realizará en Tampa, Florida, requerirá al menos 45 días de recuperación, lo que pone en duda su participación con la selección de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Torres, de 28 años, se convertirá en agente libre en noviembre, aunque los Tigres podrían extenderle una oferta calificada.

Temas:

