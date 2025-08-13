Miércoles 13 de agosto de 2025
Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

El exatleta se prepara para volver a la coordinación deportiva

Por Daniel García

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada
El exatleta de Wushu y gloria deportiva nacional, Hobaldo Caldera, fue valorado clínicamente por el reconocido especialista en medicina, Dr. Moisés Ramírez.

El diagnóstico indicó que Caldera presenta artrosis en ambas rodillas, secuela que se suma a su condición de sobreviviente del COVID-19.

El doctor Ramírez señaló que el primer bpaso en su recuperación será iniciar un proceso de pérdida de peso, acompañado de orientación nutricional y tratamiento médico.

Dependiendo de su evolución, se contempla una intervención quirúrgica a corto o largo plazo. “Todo dependerá del compromiso de Caldera con su rehabilitación. Con esfuerzo y disciplina, podrá retomar una vida activa y plena”, expresó el especialista.

Durante la consulta, Caldera estuvo acompañado por Luis Urribarrí, Franklin García y Ricardo Barrios, en representación del equipo de las Glorias Deportivas de Venezuela, subsede Zulia (FUNGLODVE–FUNDAEXAR), bajo la dirección del licenciado Douglas Urribarrí.

Luis Urribarrí, también gloria deportiva, destacó la importancia de apoyar a Caldera: “Lo necesitamos activo. Es una figura valiosa para la región y para el país, que nos brindó grandes alegrías en su época como atleta. Desde las glorias deportivas seguimos trabajando por nuestros héroes del pasado, quienes hoy inspiran a las nuevas generaciones y se preparan para asumir nuevos compromisos”.

