Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

La organización Glorias Deportivas de Venezuela – Sub Sede Zulia, presidida por Douglas Urribarrí y con la vicepresidencia de Hobaldo Caldera, anunció la realización de un homenaje especial a destacadas figuras del deporte zuliano, como parte de su agenda institucional para el segundo semestre del año.

La actividad se llevará a cabo los días 20, 21, 27 y 28 de septiembre, teniendo como sede principal el Complejo Deportivo La Chamarreta y como sede alterna el Estadio Cuatricentenario. El evento central será un torneo de sóftbol que reunirá a equipos conformados por representantes de diversos cuerpos de seguridad y defensa, entre ellos: Guardia Nacional (GN), Policía Nacional Bolivariana (PNB), CICPC, CPBEZ, Polimaracaibo y Polisur.

Durante la jornada inaugural se entregarán reconocimientos a un grupo de glorias deportivas seleccionadas en una primera fase, entre ellas:

Betulio González (Boxeo)

Zulay Pereira (Paratletismo)

Edgardo Hernández (Baloncesto en silla de ruedas)

Yoger Medina, Edgar “Rumbita” Chourio y Darwin Toncel (Atletismo)

Pedro León (Fútbol de salón)

Johanna Fuenmayor (Esgrima)

Álvaro Pacheco y Ramón Jones (Sóftbol)

Hernán Chacín (Béisbol)

“Este evento es solo el inicio de una serie de homenajes que continuarán en noviembre con nuestra tradicional fiesta de fin de año, tal como lo hicimos el año pasado. Iremos reconociendo, fase por fase, a nuestros héroes deportivos que en su momento elevaron el nombre del Zulia y de Venezuela con esfuerzo, disciplina y pasión”, expresó Douglas Urribarrí, presidente de Funglodve Zulia.

Asimismo, Urribarrí destacó que ya se encuentra conformado el equipo técnico encargado de la logística y planificación del evento, con miras a cumplir los compromisos establecidos para el año 2025. “Las glorias estarán presentes, y cada actividad será un tributo a quienes lucharon por el honor de nuestro estado y país”, concluyó.

