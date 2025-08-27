Miércoles 27 de agosto de 2025
Deportes

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

El inicio del torneo está pautado para que inicie el 20 de septiembre

Por Daniel García

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La organización Glorias Deportivas de Venezuela – Sub Sede Zulia, presidida por Douglas Urribarrí y con la vicepresidencia de Hobaldo Caldera, anunció la realización de un homenaje especial a destacadas figuras del deporte zuliano, como parte de su agenda institucional para el segundo semestre del año.

La actividad se llevará a cabo los días 20, 21, 27 y 28 de septiembre, teniendo como sede principal el Complejo Deportivo La Chamarreta y como sede alterna el Estadio Cuatricentenario. El evento central será un torneo de sóftbol que reunirá a equipos conformados por representantes de diversos cuerpos de seguridad y defensa, entre ellos: Guardia Nacional (GN), Policía Nacional Bolivariana (PNB), CICPC, CPBEZ, Polimaracaibo y Polisur.

Durante la jornada inaugural se entregarán reconocimientos a un grupo de glorias deportivas seleccionadas en una primera fase, entre ellas:

Betulio González (Boxeo)

Zulay Pereira (Paratletismo)

Edgardo Hernández (Baloncesto en silla de ruedas)

Yoger Medina, Edgar “Rumbita” Chourio y Darwin Toncel (Atletismo)

Pedro León (Fútbol de salón)

Johanna Fuenmayor (Esgrima)

Álvaro Pacheco y Ramón Jones (Sóftbol)

Hernán Chacín (Béisbol)

“Este evento es solo el inicio de una serie de homenajes que continuarán en noviembre con nuestra tradicional fiesta de fin de año, tal como lo hicimos el año pasado. Iremos reconociendo, fase por fase, a nuestros héroes deportivos que en su momento elevaron el nombre del Zulia y de Venezuela con esfuerzo, disciplina y pasión”, expresó Douglas Urribarrí, presidente de Funglodve Zulia.

Asimismo, Urribarrí destacó que ya se encuentra conformado el equipo técnico encargado de la logística y planificación del evento, con miras a cumplir los compromisos establecidos para el año 2025. “Las glorias estarán presentes, y cada actividad será un tributo a quienes lucharon por el honor de nuestro estado y país”, concluyó.

Lee también: El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Pelea callejera

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Noticias Relacionadas

Al Dia

FANB incautó tres toneladas de cocaína en Amazonas

La información la dio a conocer en horas del mediodía de este miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa

Deportes

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

El zuliano regresará al big show a finales y principios de septiembre
Deportes

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

El venezolano espera el permiso de los Bravos para vestir el uniforme de los Tigres de Licey
Deportes

El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots

El caraqueño fue seleccionado en el puesto 182 de la sexta ronda del Draft 2025

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025