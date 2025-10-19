Domingo 19 de octubre de 2025
Deportes

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

El partido reunió a destacados representantes de ambas escuadras, como cierre del homenaje organizado por el Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI

Por Daniel García


Foto: Cortesía
El equipo Glorias Deportivas del Zulia se alzó con la victoria al imponerse 8-5 frente a la Selección de los Cuerpos de Seguridad, en un emocionante encuentro amistoso de sóftbol celebrado este sábado en el estadio José Díaz "Papuche" de Sierra Maestra.

El partido reunió a destacados representantes de ambas escuadras, como cierre del homenaje organizado por el Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI en honor a las Glorias Deportivas del estado Zulia.

Durante el evento, se rindió tributo al General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto, Director General de Polisur, quien recibió una placa de reconocimiento por parte de las Glorias Deportivas y del Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI.

El lanzador ganador fue Neomar Simancas, mientras que José Rivas, de la PNB, cargó con la derrota. Entre los bateadores más sobresalientes destacó el campeón mundial y capitán de la selección venezolana de softbol, Rafael "Rafito" Flores. Por el conjunto policial, brilló José Barrios. La dirección técnica del equipo glorioso estuvo a cargo de Franklin García.

Betulio González, triple campeón mundial de boxeo, estuvo entre los invitados. También varias glorias deportivas encabezadas por Douglas Urribarrí, organizador del evento junto con Luis Urribarrí, presidente del proyecto Deporte Soy, Siglo XXI.

Nota de prensa





Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

