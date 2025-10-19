Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

El equipo Glorias Deportivas del Zulia se alzó con la victoria al imponerse 8-5 frente a la Selección de los Cuerpos de Seguridad, en un emocionante encuentro amistoso de sóftbol celebrado este sábado en el estadio José Díaz "Papuche" de Sierra Maestra.

El partido reunió a destacados representantes de ambas escuadras, como cierre del homenaje organizado por el Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI en honor a las Glorias Deportivas del estado Zulia.

Durante el evento, se rindió tributo al General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto, Director General de Polisur, quien recibió una placa de reconocimiento por parte de las Glorias Deportivas y del Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI.

El lanzador ganador fue Neomar Simancas, mientras que José Rivas, de la PNB, cargó con la derrota. Entre los bateadores más sobresalientes destacó el campeón mundial y capitán de la selección venezolana de softbol, Rafael "Rafito" Flores. Por el conjunto policial, brilló José Barrios. La dirección técnica del equipo glorioso estuvo a cargo de Franklin García.

Betulio González, triple campeón mundial de boxeo, estuvo entre los invitados. También varias glorias deportivas encabezadas por Douglas Urribarrí, organizador del evento junto con Luis Urribarrí, presidente del proyecto Deporte Soy, Siglo XXI.

Nota de prensa