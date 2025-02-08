Jueves 21 de agosto de 2025
Deportes

Glorias deportivas del Zulia y Proyecto Deporte Soy dicen presente en actividades deportivas de la región

El presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela, sede Zulia, Douglas Urribarrí y demás miembros directivos, al igual que el…

Por Daniel García

Glorias deportivas del Zulia y Proyecto Deporte Soy dicen presente en actividades deportivas de la región
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela, sede Zulia, Douglas Urribarrí y demás miembros directivos, al igual que el equipo de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21; encabezado por el dirigente deportivo Luis Urribarrí, participaron este sábado 8 de febrero en varias actividades deportivas de la región, entre ellas la semifinal junior de beisbol, el estadal apertura de atletismo Zulia y el torneo de veteranos de sóftbol.

El evento en el que los exlanzadores del seleccionado Venezolano de beisbol, tales como Orlando Torres, del municipio San Francisco, y Ender León, de la Cañada de Urdaneta, fueron homenajeados.


León, quien fue campeón mundial juvenil año 1986 junto a Wilson Álvarez, Gerardo Moreno entre otros; dirigidos por el mánager Alfredo Urdaneta, tuvo el honor, junto a Torres, de hacer el lanzamiento inicial del choque entre Sierra Maestra y Cacique Mara, en la categoría Junior.


"Después de ese evento estuvimos presentes en el Estadal de apertura del atletismo; acompañando a varias glorias deportivas, entre ellas Macoli MacGregor Solarte y Nelson Macfarlaine", indicó Douglas Urribarrí, quien además dijo que "fue un evento bien organizado y muy concurrido".


Por su parte, Luis Urribarrí, presidente del Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, manifestó estar muy contento con la actividad de las Pequeñas Ligas "porque siguen demostrando un gran trabajo por la masificación del deporte en el país, y en cuanto al atletismo, esa asociación siempre ha trabajado muy bien; lo que hay es que apoyarla. Ellos producen muchos beneficios al estado, en la detección y formación del talento deportivo. Tanto Macoli como Jhony Almarza son grandes trabajadores".

La pista de Atletismo ubicada en la Universidad del Zulia, su autoridad, el director de deporte de Luz, ingeniero Carlos Díaz, siempre está atento a apoyar el deporte y la actividad física en el estado", añadió Urribarrí.

Igualmente, indicó que "al final de la jornada estuvimos reunidos y observando el juego de preparación del torneo de sóftbol, el Guarachero Zuliano, en el complejo deportivo de Cuatricentenario. Allí conversamos con Elí Morales, Enry Rosales, Evencio Chacón, el Samy Portillo y Franklin García, quienes están trabajando fuertemente para que el 22 de febrero se dé la voz de play ball de ese esperado evento, que estamos seguros, moverá la fibra zuliana, tanto jugando como bailando y haciendo bailar a los presentes", finalizó Luis Urribarrí.

Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Curiosidades

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Caprio se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985, su corte alcanzó reconocimiento mundial gracias al programa «Caught in Providence», nominado a un premio Emmy diurno en 2021, en el que resolvía infracciones menores con «empatía y humor», según su comunidad de seguidores
Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata
Deportes

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Es el primer apureño en llegar a la MLB
Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025