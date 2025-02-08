Glorias deportivas del Zulia y Proyecto Deporte Soy dicen presente en actividades deportivas de la región

El presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela, sede Zulia, Douglas Urribarrí y demás miembros directivos, al igual que el equipo de Proyecto Deporte Soy, Siglo 21; encabezado por el dirigente deportivo Luis Urribarrí, participaron este sábado 8 de febrero en varias actividades deportivas de la región, entre ellas la semifinal junior de beisbol, el estadal apertura de atletismo Zulia y el torneo de veteranos de sóftbol.

El evento en el que los exlanzadores del seleccionado Venezolano de beisbol, tales como Orlando Torres, del municipio San Francisco, y Ender León, de la Cañada de Urdaneta, fueron homenajeados.



León, quien fue campeón mundial juvenil año 1986 junto a Wilson Álvarez, Gerardo Moreno entre otros; dirigidos por el mánager Alfredo Urdaneta, tuvo el honor, junto a Torres, de hacer el lanzamiento inicial del choque entre Sierra Maestra y Cacique Mara, en la categoría Junior.



"Después de ese evento estuvimos presentes en el Estadal de apertura del atletismo; acompañando a varias glorias deportivas, entre ellas Macoli MacGregor Solarte y Nelson Macfarlaine", indicó Douglas Urribarrí, quien además dijo que "fue un evento bien organizado y muy concurrido".



Por su parte, Luis Urribarrí, presidente del Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, manifestó estar muy contento con la actividad de las Pequeñas Ligas "porque siguen demostrando un gran trabajo por la masificación del deporte en el país, y en cuanto al atletismo, esa asociación siempre ha trabajado muy bien; lo que hay es que apoyarla. Ellos producen muchos beneficios al estado, en la detección y formación del talento deportivo. Tanto Macoli como Jhony Almarza son grandes trabajadores".

La pista de Atletismo ubicada en la Universidad del Zulia, su autoridad, el director de deporte de Luz, ingeniero Carlos Díaz, siempre está atento a apoyar el deporte y la actividad física en el estado", añadió Urribarrí.



Igualmente, indicó que "al final de la jornada estuvimos reunidos y observando el juego de preparación del torneo de sóftbol, el Guarachero Zuliano, en el complejo deportivo de Cuatricentenario. Allí conversamos con Elí Morales, Enry Rosales, Evencio Chacón, el Samy Portillo y Franklin García, quienes están trabajando fuertemente para que el 22 de febrero se dé la voz de play ball de ese esperado evento, que estamos seguros, moverá la fibra zuliana, tanto jugando como bailando y haciendo bailar a los presentes", finalizó Luis Urribarrí.

Nota de prensa