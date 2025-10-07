Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

Glorias Deportivas Zulia reciben uniformes para los VII Juegos en Aragua

La selección zuliana cuentan con 116 participantes, una cifra significativamente mayor a los 19 que asistieron en 2023 y a los dos atletas de la edición anterio

Por María Briceño

La delegación de Glorias Deportivas del Zulia está lista para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas, Aragua 2025, tras la entrega de uniformes que tuvo lugar en el Fogón de Pepe, en el municipio San Francisco.

Foto: Cortesía

Douglas Urribarrí, presidente de las Glorias Deportivas del Zulia, destacó la gran participación: "Estaremos a la espera de la fecha para asistir en siete disciplinas deportivas, con posibilidades de ampliar hasta nueve, por dos disciplinas que estamos peleando su incorporación. Estamos superando la participación del año 2023, a la que asistimos solamente con 19 personas y el año anterior con 2 participantes", señaló Urribarrí.

Asimismo subrayó: "Seguro que contaremos con nuestro gobernador para el debido traslado, que nosotros nos encargamos de competir y colocar el nombre de Zulia en lo mejor que podamos. Hoy estamos abanderando a Rafael Flores para que sea un digno representante en esta jornada de eliminatorias o clasificatorio. Nos corresponde la zona número 3, que consta de Lara, Falcón y Zulia, también se le entregaron las acreditaciones al director técnico Darwuin Toncel y a Óscar Fereira como asistente, ante la presencia de varias glorias deportivas", indicó.

Foto: Cortesía

La directiva, a través de Luis Urribarrí, agradeció a los patrocinadores que hicieron posible la indumentaria: Uniformes Total, Grupo San Simón, Ferretería Bicolor, Venesulca, Frío la 19, Medisur y Policlínica San Francisco. "El Zulia va bien representado para dar la batalla", aseveró el dirigente.

Por su parte, el abanderado Rafael "Rafito" Flores y campeón mundial de sóftbol, deseó suerte a sus compañeros y recalcó que la meta es "competir y tratar de ganar".

Los mánagers y capitanes de las disciplinas mostraron gran optimismo. Franklin García, mánager de sóftbol, enfatizó: "A este equipo no se lo gana nadie" y anunció juegos de preparación contra selecciones policiales y Barquisimeto.

Foto: Cortesía

Dervis Valero manifestó que los equipos de fútbol de salón y fútbol de campo están "equilibrados y de buen nivel". Finalmente, se destacó la dupla de voleibol de playa, conformada por la experimentada Lily Rondón, y los equipos de bolas criollas, ambos con buenas combinaciones. El entrenador Darwin Malavé aseguró que las atletas de voleibol están "bien física y mentalmente".

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

