Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Este sábado 18 de octubre, a partir de las 4:00 p.m., se celebrará un emocionante encuentro de sóftbol en el estadio Papuche, sede de la pequeña liga de Sierra Maestra, entre las selecciones Glorias Deportivas de Venezuela (sub sede Zulia) y Estrellas de Seguridad. El evento rendirá homenaje al General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto, actual director de Polisur, quien además continúa activo como pelotero.

El equipo de las Glorias Deportivas, conocido por su trayectoria y experiencia, estará dirigido por Franklin García, presidente de la Asociación de Sóftbol del estado Zulia. Entre sus figuras destacan el campeón mundial Rafael "Rafito" Flores, Ramón Jones, Carlos Álvarez, Ronny Mejías y Jackson Chourio "Padre".

Por su parte, la selección Estrellas Seguras contará con la dirección de Leonel Reyes y Davis Chourio (CPBEZ), Rafael Sulbarán (CPNB), Jesús Chacón y Giovanny Gómez. Esta novena está integrada por jugadores pertenecientes a los cuerpos de seguridad CICPC, CPBEZ, CPNB y Polisur.

Durante el evento, se realizará un acto especial en reconocimiento a la labor del G/B Erich Rafael Gómez Barreto, quien recibirá una placa conmemorativa y tendrá el honor de realizar el lanzamiento inicial del partido.

Las Glorias Deportivas de Venezuela, sub sede Zulia, extienden la invitación a todos los directores policiales y al pueblo zuliano para disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel, en el marco de esta jornada de integración y reconocimiento.

