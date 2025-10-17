Viernes 17 de octubre de 2025
Deportes

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

El 18 de octubre será el duelo entre ambos equipos

Por Daniel García

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 18 de octubre, a partir de las 4:00 p.m., se celebrará un emocionante encuentro de sóftbol en el estadio Papuche, sede de la pequeña liga de Sierra Maestra, entre las selecciones Glorias Deportivas de Venezuela (sub sede Zulia) y Estrellas de Seguridad. El evento rendirá homenaje al General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto, actual director de Polisur, quien además continúa activo como pelotero.

El equipo de las Glorias Deportivas, conocido por su trayectoria y experiencia, estará dirigido por Franklin García, presidente de la Asociación de Sóftbol del estado Zulia. Entre sus figuras destacan el campeón mundial Rafael "Rafito" Flores, Ramón Jones, Carlos Álvarez, Ronny Mejías y Jackson Chourio "Padre".

Por su parte, la selección Estrellas Seguras contará con la dirección de Leonel Reyes y Davis Chourio (CPBEZ), Rafael Sulbarán (CPNB), Jesús Chacón y Giovanny Gómez. Esta novena está integrada por jugadores pertenecientes a los cuerpos de seguridad CICPC, CPBEZ, CPNB y Polisur.

Durante el evento, se realizará un acto especial en reconocimiento a la labor del G/B Erich Rafael Gómez Barreto, quien recibirá una placa conmemorativa y tendrá el honor de realizar el lanzamiento inicial del partido.

Las Glorias Deportivas de Venezuela, sub sede Zulia, extienden la invitación a todos los directores policiales y al pueblo zuliano para disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel, en el marco de esta jornada de integración y reconocimiento.

Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Avenidas que estarán cerradas por trabajos de reasfaltado en San Francisco y Maracaibo este viernes 17-Oct

Avenidas que estarán cerradas por trabajos de reasfaltado en San Francisco y Maracaibo este viernes 17-Oct

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Noticias Relacionadas

Farándula

Falleció el actor Gustavo Angarita: Leyenda de la televisión colombiana

Considerado uno de los actores más importantes en la historia de Colombia
Deportes

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Los bengalíes se llevaron el segundo triunfo de liga ante los pájaros rojos
Deportes

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Los californianos están a un paso de llegar a la instancia final tras derrotar 3-1 a los Cerveceros

Deportes

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

El conjunto aborigen se impuso con marcador de 3-1

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025