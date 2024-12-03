Goalball zuliano debutó con victoria en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

Por la vía del nocaut el conjunto regional venció 16×6 a Yaracuy en la primera jornada del Goalball masculino de los Juegos Paranacionales que se de desarrollan en el gimnasio Gilberto Roque Morales de Maturín, estado Monagas.
Fernando Ferrer y Jefferson Vilchez destacaron por el equipo negriazul tanto ofensiva como defensivamente.
El próximo compromiso del equipo masculino zuliano está pautado para este martes 3 de diciembre a las 10 de mañana versus Aragua.
Grupo A: Monagas, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta.
Grupo B: Zulia, Guárico, Aragua, Caracas, Yaracuy.
Grupo C: Mérida, Trujillo, Barinas, Bolívar, Carabobo.
Femenino
Grupo A: Miranda, Zulia, Barinas, Aragua.
Grupo B: Trujillo, Mérida, Guárico, Apure, Lara.
Martes 3 de diciembre:
Masculino:
Zulia vs. Aragua
10.00 am
Femenino:
Descansa
Prensa IRDEZ
Lee también: Niñas del voleibol solicitan transporte para el festival nacional en Carabobo