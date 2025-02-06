Gobernación benefició con sillas de ruedas a paratletas zulianos

La máxima autoridad deportiva regional acompañado por el Subsecretario de Deportes, Jesús Ortega, la Coordinadora de Atención al Atleta, Pierina Valbuena y la Gloria Deportiva, Aura Prieto, citó a los beneficiados este miércoles 5 de febrero a las instalaciones de la Villa Deportiva Arquímedes Herrera para formalizar la entrega de sillas de ruedas.
Las sillas de ruedas se otorgaron a los practicantes de deporte adaptado gracias a la donación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en apoyo interinstitucional entre los organismos del ejecutivo regional.
▪︎ Beneficiarios:
- Mariela Portillo. Parapowerlifting
- Maritza Mejías. Deporte Adaptado
- Adalberto Núñez. Paratletismo
- Anthony Jiménez. Baloncesto sobre Silla de Ruedas.
- Amarilis Urdaneta. Psicóloga Deportiva
