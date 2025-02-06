Gobernación benefició con sillas de ruedas a paratletas zulianos

La máxima autoridad deportiva regional acompañado por el Subsecretario de Deportes, Jesús Ortega, la Coordinadora de Atención al Atleta, Pierina Valbuena y la Gloria Deportiva, Aura Prieto, citó a los beneficiados este miércoles 5 de febrero a las instalaciones de la Villa Deportiva Arquímedes Herrera para formalizar la entrega de sillas de ruedas.

Las sillas de ruedas se otorgaron a los practicantes de deporte adaptado gracias a la donación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en apoyo interinstitucional entre los organismos del ejecutivo regional.

▪︎ Beneficiarios:

Mariela Portillo. Parapowerlifting

Maritza Mejías. Deporte Adaptado

Adalberto Núñez. Paratletismo

Anthony Jiménez. Baloncesto sobre Silla de Ruedas.

Amarilis Urdaneta. Psicóloga Deportiva

