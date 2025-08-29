Este viernes 29 de agosto el Gobernador del Zulia, Luis Caldera, dio inicio a los trabajos de rehabilitación del Complejo de Piscinas "Rafael Vidal" y de la pista de bicicross en el Parque del Sol, situado dentro del perímetro que comprende el Polideportivo Luis Aparicio Montiel en Maracaibo.

En compañía de la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, el Secretario de Deporte, Fidel Madroñero, Luis Moreno, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos de Venezuela y Daniel Rosen presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos en el Zulia, entre otras personalidades, indicó que la primera fase de estos trabajos de remodelación podría estar lista para el 18 de noviembre.

El primer mandatario regional explicó que esta primera etapa no solo involucra la recuperación de estas dos instalaciones, sino que abarca el saneamiento, limpieza, desmalezamiento e iluminación de todas las áreas externas tanto del complejo de piscinas como de la pista de bicicross, pues la intención es conectar el Polideportivo Luis Aparicio Montiel con el Parque Monumental Ana María Campos.

"Hace 15 días estuvimos aquí para iniciar la deforestación y adecuación de las áreas externas de este complejo Parque del Sol y hoy comenzamos ya los trabajos, directamente, en cada complejo, específicamente en el área de piscinas Rafael Vidal que como todos saben tenía 14 años abandonado y en completa desidia, pero hoy gracias al Gobierno Bolivariano y en especial a nuestro presidente, Nicolás Maduro, estamos recuperando todas estas instalaciones para nuestros atletas", dijo el Gobernador.

Asimismo, destacó que la vicepresidencia sectorial de obras públicas que dirige el Mayor General, Jorge Márquez, apoyará la rehabilitación del Parque del Sol con el nuevo sistema de iluminación que tendrá todo este perímetro, cuyos trabajos de rehabilitación una vez que finalicen, comprenderá casi 15 hectáreas destinadas al deporte y los atletas zulianos en sus diferentes categorías.

Por su parte, el Secretario de Deporte del Zulia, Fidel Madroñero, expresó que la pista de bicicross será asfaltada y que luego de su reinauguración, pautada para el 18 de noviembre, día de la Virgen de Chiquinquirá, se estará llevando a cabo un torneo internacional. Agregó que esta iniciativa es un trabajo mancomunado para reimpulsar el deporte en la entidad y respaldar a los atletas.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: José Gregorio Flores / Xiomara Solano.