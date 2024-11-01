Gobernador Manuel Rosales entregó la bandera del Zulia a los atletas y paratletas rumbo a los Juegos Nacionales Oriente 2024

Desde el Palacio de Gobierno, los atletas Yorby Villalobos (Lucha Olímpica) y Naholy Bastidas (Taekwondo) por los Juveniles, y Linda Pérez (Paratletismo) y Damián Villa (Paranatación), recibieron este viernes 1 de noviembre el pabellón regional que portarán durante el desfile inaugural en las respectivas justas.

"Me honra abanderar a estos deportistas, estaremos muy pendientes de los desfiles inaugurales en Oriente, donde vamos a participar en 38 disciplinas con más de 350 atletas. Me honra abanderarles, porque con ustedes se encenderán muchas luces de honor de cara a los tiempos venideros, así que vayan con la gallardía y la hidalguía propia del deportista zuliano que jamás se rinde. Pido a Dios y a La Chinita que entre quienes integran esta delegación tengamos una cantidad récord para los Juegos de la Juventud del próximo año en Paraguay, y de allí a los Juegos Juveniles Olímpicos en Senegal 2026“ expresó en su discurso la autoridad regional.

"El futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Ustedes sueñan y creen en sus sueños. Van a ser victoriosos, vayan con Dios y la Virgen. Aquí los esperamos para recibirlos con los brazos abiertos" dijo el Mandatario Regional, quien además enfatizó que se crearán las condiciones necesarias para que los atletas que se fueron a competir por otros estados regresen a defender los colores zulianos.

Por su parte, Yorby Villalobos, en representación de todos los deportistas dijo: "Gracias a todos los que hacen posible nuestro sueño, a nuestros padres que siempre nos están apoyando en todo, a nuestros entrenadores que siempre están con nosotros exigiéndonos para que seamos los mejores y también quiero agradecerles a las autoridades deportivas. Sin la participación de todos no sería posible" expresó.

"Y recuerden que cuando estemos compitiendo, lo hagamos con el corazón, como campeones. Demostremos que somos los mejores y vamos por el oro. Que viva el deporte zuliano" agregó el luchador.

"Ha llegado el momento de demostrar lo que se ha hecho con esfuerzo desde hace mucho tiempo. Sabemos lo que significa para ustedes haber clasificado y estar actualmente entre los mejores ocho del país. Cada uno de ustedes asistió a sus respectivos clasificatorios, han recibido atención médica y psicológica a través del Servicio Médico del IRDEZ, alojamiento para la concentración, alimentación y gimnasio. Estamos garantizando que ustedes se trasladen de la mejor manera y tengan una estadía confortable durante la competencia" dijo el Dr. Arturo Moreno, autoridad del deporte regional, quien culminó deseándole a los deportistas el mayor de los éxitos.

Los XXI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024 se estarán realizando del 8 al 24 de noviembre en los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Falcón, y los III Juegos Paranacionales Oriente 2024 del 1 al 8 de diciembre.

Noticia al Dia / Prensa IRDEZ