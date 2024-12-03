Viernes 19 de septiembre de 2025
Goleada zuliana en el debut de fútbol sala de Síndrome de Down

Con marcador de 18×3 la escuadra de fútbol de sala de Síndrome de Down del Zulia arrancó con una contundente…

Por Daniel García

Goleada zuliana en el debut de fútbol sala de Síndrome de Down
Con marcador de 18×3 la escuadra de fútbol de sala de Síndrome de Down del Zulia arrancó con una contundente victoria ante Falcón su participación en los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

El capitán Richy Villalobos comandó el encuentro al batir el arco en 11 oportunidades,  seguido por Bryan Cañas con 6 tantos y Luis Velarde con un gol.

Este miércoles 4 de diciembre los nuestros se enfrentarán en una doble jornada, a las 12 del mediodía chocarán versus Lara y seguidamente contra Carabobo, en el gimnasio de la UDO, en Maturín, estado Monagas.

La fase de grupo cierra el día jueves con encuentro ante Guárico a las 4.00 pm.

Prensa IRDEZ

