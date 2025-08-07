Jueves 07 de agosto de 2025
Deportes

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

El español se convierte en el primer canterano en portar el mítico dorsal

Por Daniel García

Foto: Agencias
El delantero español Gonzalo García será el nuevo portador del mítico dorsal “9” del Real Madrid, según confirmó este jueves el periodista Fabrizio Romano. La decisión llega tras su destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde fue el máximo goleador del torneo, consolidándose como una de las grandes revelaciones del conjunto merengue.

García dará el salto definitivo al primer equipo bajo la dirección de Xabi Alonso, quien confía en su perfil como delantero centro, complementando la labor de figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr.. El dorsal “9” había quedado vacante tras el cambio de número de Mbappé, quien ahora lucirá el “10”.

El Real Madrid trabaja en la renovación del contrato de Gonzalo García, que actualmente se extiende hasta 2027. La intención del club es asegurar su permanencia a largo plazo, evitando cualquier cesión o salida, y otorgándole ficha oficial del primer equipo.

Gonzalo García se convertirá en el primer canterano en portar el “9” desde hace más de una década, en una plantilla históricamente dominada por fichajes estelares. Su ascenso marca un giro estratégico del club hacia el talento interno.

Lee también: France Football revela los nominados al Balón de Oro 2025

Temas:

