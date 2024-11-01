Martes 19 de agosto de 2025
Gran Premio de Brasil espera este domingo su edición número 52°

La ciudad más poblada del gigante sudamericano, Sao Paulo, espera el domingo 03 de noviembre por el Gran Premio de…

La ciudad más poblada del gigante sudamericano, Sao Paulo, espera el domingo 03 de noviembre por el Gran Premio de Brasil en su quincuagésima segunda edición, con altas expectativas del público sobre su desarrollo.

Este evento constituye la vigésimo primera carrera de un total de 25 de la temporada 2024 de la Fórmula 1, indicando que se encuentra en la recta final para decidir al piloto y la escudería que se alzarán con el título.

De este modo, así llegan los pilotos y escuderías a la carrera del Gran Premio de Brasil:

Tabla de posiciones de puntos acumulados de los pilotos:

  1. Max Verstappen (Red Bull): 362 puntos
  2. Lando Norris (Mclaren): 315 puntos
  3. Charles Leclerc: (Ferrari): 291 puntos
  4. Oscar Piastri (Mclaren): 251 puntos
  5. Carlos Sainz (Ferrari): 240 puntos
  6. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1): 189 puntos
  7. George Russell: (Mercedes AMG F1): 177 puntos
  8. Sergio Pérez (Red Bull): 150 puntos
  9. Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos
  10. Nico Hulkenberg (Hass F1 Team): 31 puntos
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos
  12. Yuki Sunoda (RB Formula One Team): 22 puntos
  13. Kevin Magnussen (Hass F1 Team): 14 puntos
  14. Daniel Ricciardo (RB Formula One Team): 12 puntos
  15. Alexander Albon (Williams): 12 puntos
  16. Pierre Gaslin (Alpine F1 Team): 9 puntos
  17. Oliver Bearman (Ferrari): 7 puntos
  18. Esteban Ocón (Alpine F1 Team): 5 puntos
  19. Franco Colapinto (Williams): 5 puntos
  20. Liam Lawson (RB Formula One Team): 2 puntos
  21. Valtteri Bottas (Kick Sauber): 0 puntos
  22. Guanyu Zhou (Kick Sauber): 0 puntos
  23. Patricio O’Ward (566): 0 puntos
  24. Robert Shwartzman (0): 0 puntos
  25. Logan Sargeant (Williams): 0 puntos
  26. Jack Dohaan (14): 0 puntos
  27. Felipe Drugovich (86): 0 puntos
  28. Isack Hadjar (512): 0 puntos
  29. Ayumu Iwasa (36): 0 puntos
  30. Andrea Kimi Antonelli (366): 0 puntos

Tabla de posiciones de puntos acumulados de las escuderías:

  1. Mclaren: 544 puntos
  2. Ferrari: 509 puntos
  3. Red Bull: 481 puntos
  4. Mercedes AMG F1: 351 puntos
  5. Aston Martin: 86 puntos
  6. Hass F1 Team: 40 puntos
  7. RB Formula One Team: 30 puntos
  8. Williams: 17 puntos
  9. Alpine F1 Team: 14 puntos
  10. Kick Sauber: 0 puntos

Foto: Wristler

Noticia Al Día/Marca

Fernando Luzardo/Pasante

