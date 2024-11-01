Gran Premio de Brasil espera este domingo su edición número 52°

La ciudad más poblada del gigante sudamericano, Sao Paulo, espera el domingo 03 de noviembre por el Gran Premio de Brasil en su quincuagésima segunda edición, con altas expectativas del público sobre su desarrollo.
Este evento constituye la vigésimo primera carrera de un total de 25 de la temporada 2024 de la Fórmula 1, indicando que se encuentra en la recta final para decidir al piloto y la escudería que se alzarán con el título.
De este modo, así llegan los pilotos y escuderías a la carrera del Gran Premio de Brasil:
Tabla de posiciones de puntos acumulados de los pilotos:
- Max Verstappen (Red Bull): 362 puntos
- Lando Norris (Mclaren): 315 puntos
- Charles Leclerc: (Ferrari): 291 puntos
- Oscar Piastri (Mclaren): 251 puntos
- Carlos Sainz (Ferrari): 240 puntos
- Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1): 189 puntos
- George Russell: (Mercedes AMG F1): 177 puntos
- Sergio Pérez (Red Bull): 150 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos
- Nico Hulkenberg (Hass F1 Team): 31 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos
- Yuki Sunoda (RB Formula One Team): 22 puntos
- Kevin Magnussen (Hass F1 Team): 14 puntos
- Daniel Ricciardo (RB Formula One Team): 12 puntos
- Alexander Albon (Williams): 12 puntos
- Pierre Gaslin (Alpine F1 Team): 9 puntos
- Oliver Bearman (Ferrari): 7 puntos
- Esteban Ocón (Alpine F1 Team): 5 puntos
- Franco Colapinto (Williams): 5 puntos
- Liam Lawson (RB Formula One Team): 2 puntos
- Valtteri Bottas (Kick Sauber): 0 puntos
- Guanyu Zhou (Kick Sauber): 0 puntos
- Patricio O’Ward (566): 0 puntos
- Robert Shwartzman (0): 0 puntos
- Logan Sargeant (Williams): 0 puntos
- Jack Dohaan (14): 0 puntos
- Felipe Drugovich (86): 0 puntos
- Isack Hadjar (512): 0 puntos
- Ayumu Iwasa (36): 0 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (366): 0 puntos
Tabla de posiciones de puntos acumulados de las escuderías:
- Mclaren: 544 puntos
- Ferrari: 509 puntos
- Red Bull: 481 puntos
- Mercedes AMG F1: 351 puntos
- Aston Martin: 86 puntos
- Hass F1 Team: 40 puntos
- RB Formula One Team: 30 puntos
- Williams: 17 puntos
- Alpine F1 Team: 14 puntos
- Kick Sauber: 0 puntos
