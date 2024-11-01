Gran Premio de Brasil espera este domingo su edición número 52°

La ciudad más poblada del gigante sudamericano, Sao Paulo, espera el domingo 03 de noviembre por el Gran Premio de Brasil en su quincuagésima segunda edición, con altas expectativas del público sobre su desarrollo.

Este evento constituye la vigésimo primera carrera de un total de 25 de la temporada 2024 de la Fórmula 1, indicando que se encuentra en la recta final para decidir al piloto y la escudería que se alzarán con el título.

De este modo, así llegan los pilotos y escuderías a la carrera del Gran Premio de Brasil:

Tabla de posiciones de puntos acumulados de los pilotos:

Max Verstappen (Red Bull): 362 puntos Lando Norris (Mclaren): 315 puntos Charles Leclerc: (Ferrari): 291 puntos Oscar Piastri (Mclaren): 251 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 240 puntos Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1): 189 puntos George Russell: (Mercedes AMG F1): 177 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 150 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos Nico Hulkenberg (Hass F1 Team): 31 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Yuki Sunoda (RB Formula One Team): 22 puntos Kevin Magnussen (Hass F1 Team): 14 puntos Daniel Ricciardo (RB Formula One Team): 12 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Pierre Gaslin (Alpine F1 Team): 9 puntos Oliver Bearman (Ferrari): 7 puntos Esteban Ocón (Alpine F1 Team): 5 puntos Franco Colapinto (Williams): 5 puntos Liam Lawson (RB Formula One Team): 2 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber): 0 puntos Guanyu Zhou (Kick Sauber): 0 puntos Patricio O’Ward (566): 0 puntos Robert Shwartzman (0): 0 puntos Logan Sargeant (Williams): 0 puntos Jack Dohaan (14): 0 puntos Felipe Drugovich (86): 0 puntos Isack Hadjar (512): 0 puntos Ayumu Iwasa (36): 0 puntos Andrea Kimi Antonelli (366): 0 puntos

Tabla de posiciones de puntos acumulados de las escuderías:

Mclaren: 544 puntos Ferrari: 509 puntos Red Bull: 481 puntos Mercedes AMG F1: 351 puntos Aston Martin: 86 puntos Hass F1 Team: 40 puntos RB Formula One Team: 30 puntos Williams: 17 puntos Alpine F1 Team: 14 puntos Kick Sauber: 0 puntos

Foto: Wristler

Noticia Al Día/Marca

Fernando Luzardo/Pasante