Viernes 05 de septiembre de 2025
Deportes

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

La competición seguirá por diez años más en el calendario de F1

Por Daniel García

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1
Foto: Agencias
El Gran Premio de Mónaco, considerado por muchos como la joya del calendario de la Fórmula 1, continuará formando parte del campeonato mundial al menos hasta el año 2035. Así lo confirmó la Fórmula One Management (FOM) este viernes, en el marco del Gran Premio de Italia que se celebra en el circuito de Monza.

La renovación del contrato con el Automóvil Club de Mónaco extiende la presencia de esta emblemática carrera por cuatro años más, consolidando su lugar como uno de los eventos más prestigiosos y esperados del automovilismo internacional.

Desde su debut en el primer Mundial de Fórmula 1 en 1950, cuando el legendario Juan Manuel Fangio se impuso al volante de un Alfa Romeo. Mónaco ha sido sinónimo de glamour, historia y desafío técnico. Aunque estuvo ausente entre 1951 y 1954, y fue cancelado en 2020 por la pandemia de COVID-19, el circuito urbano del Principado ha sido una constante desde 1955.

Este año, el trazado monegasco, el más corto del campeonato con apenas 3.337 metro, volvió a ofrecer espectáculo puro. El británico Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria, seguido por el ídolo local Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el australiano Oscar Piastri, también de McLaren y actual líder del Mundial, completó el podio. Piastri mantiene una ventaja de 34 puntos sobre su compañero de equipo.

A pesar de los avances tecnológicos y la expansión global del campeonato, Mónaco conserva su estatus como carrera icónica, donde la precisión milimétrica y la concentración absoluta son claves para el éxito. Ningún piloto ha superado las seis victorias que logró el brasileño Ayrton Senna en este circuito, reafirmando su legado en las estrechas calles del Principado.

La extensión del contrato garantiza que el rugido de los monoplazas seguirá resonando entre los muros de Montecarlo, manteniendo viva una tradición que combina deporte, historia y elegancia.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

