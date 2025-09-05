Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

El Gran Premio de Mónaco, considerado por muchos como la joya del calendario de la Fórmula 1, continuará formando parte del campeonato mundial al menos hasta el año 2035. Así lo confirmó la Fórmula One Management (FOM) este viernes, en el marco del Gran Premio de Italia que se celebra en el circuito de Monza.

La renovación del contrato con el Automóvil Club de Mónaco extiende la presencia de esta emblemática carrera por cuatro años más, consolidando su lugar como uno de los eventos más prestigiosos y esperados del automovilismo internacional.

Desde su debut en el primer Mundial de Fórmula 1 en 1950, cuando el legendario Juan Manuel Fangio se impuso al volante de un Alfa Romeo. Mónaco ha sido sinónimo de glamour, historia y desafío técnico. Aunque estuvo ausente entre 1951 y 1954, y fue cancelado en 2020 por la pandemia de COVID-19, el circuito urbano del Principado ha sido una constante desde 1955.

Este año, el trazado monegasco, el más corto del campeonato con apenas 3.337 metro, volvió a ofrecer espectáculo puro. El británico Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria, seguido por el ídolo local Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el australiano Oscar Piastri, también de McLaren y actual líder del Mundial, completó el podio. Piastri mantiene una ventaja de 34 puntos sobre su compañero de equipo.

A pesar de los avances tecnológicos y la expansión global del campeonato, Mónaco conserva su estatus como carrera icónica, donde la precisión milimétrica y la concentración absoluta son claves para el éxito. Ningún piloto ha superado las seis victorias que logró el brasileño Ayrton Senna en este circuito, reafirmando su legado en las estrechas calles del Principado.

La extensión del contrato garantiza que el rugido de los monoplazas seguirá resonando entre los muros de Montecarlo, manteniendo viva una tradición que combina deporte, historia y elegancia.

