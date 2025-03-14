Graves incidentes después del partido entre Athletic Club y Roma por Europa League

Catorce personas fueron detenidas y una más investigada durante los altercados entre las aficiones de Athletic de Bilbao y la Roma, que se registraron este jueves en las inmediaciones del estadio de San Mamés, en los que además resultaron heridos 15 agentes de la Ertzaintza.

Según ha informado la Ertzaintza este viernes, seis personas (cuatro italianas y dos locales) fueron arrestadas en los incidentes antes del partido de la Liga Europa entre el Athletic de Bilbao y la Roma, y otros ocho por desórdenes públicos al finalizar el partido.

Del total de arrestados, cuatro son personas italianas y las otras diez "de la afición local". Todos los arrestados han quedado en libertad a la espera de ser citados a declarar ante el juez. El departamento de Seguridad ha añadido que durante esos incidentes quince agentes de la Ertzaintza resultaron heridos por contusiones y golpes.

Los altercados se iniciaron sobre las 17:30 horas en la zona de accesos al estadio para la afición italiana cuando unos seguidores de la Roma han acometido contra los agentes del dispositivo, quienes intervinieron para evitar enfrentamientos entre las dos aficiones.

Varias personas también se enfrentaron al personal de seguridad privada, utilizando las hebillas de los cinturones, en el control de accesos hacia el estadio, y como consecuencia de estas agresiones dos vigilantes resultaron heridos, según el departamento vasco de Seguridad.

Tras finalizar el partido, los altercados se reprodujeron en las inmediaciones del estadio, donde la Ertzaintza volvió a realizar cargas y detuvo a ocho seguidores radicales del Athletic, que lanzaban botellas y otros objetos contundentes a los agentes, y han incendiado varios contenedores de basura.

Los seguidores de la Roma seguían en esos momentos dentro del estadio, que han abandonado hora y media después del final del partido protegidos por un amplio despliegue policial.

En el transcurso de los incidentes, se han registrado lanzamiento de objetos como botellas, bengalas y petardos.

‼️Graves incidentes a la llegada de los aficionados de la Roma a San Mamés ‼️ pic.twitter.com/j3vnDUcT9A — diego gonzalez (@DiegoCadenaSer) March 13, 2025

