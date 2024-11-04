El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, es baja de forma indefinida por problemas de salud, según publicó el periodista Shams Charania.

Charania, quien no especifica más, afirma que el problema se conoció este sábado antes del partido de su equipo.

A su vez, su ayudante Mitch Johnson se hará cargo del equipo en los enfrentamientos de este lunes y miércoles frente a Clippers de Los Ángeles y Rockets de Houston.

Popovich es entrenador de los Spurs de San Antonio desde el año 1996 y ha conseguido cinco anillos de NBA, siendo considerado uno de los estrategas más grandes de la historia.

Lee también: Rodrygo se pone a tono para entrar a la convocatoria ante el Milan por Champions

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a health issue before Saturday’s game and assistant Mitch Johnson is expected to be the interim head coach for indefinite period, including Monday vs. Clippers and Wednesday vs. Rockets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/qqdDtyc2GJ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2024

Noticia al Dia