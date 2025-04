Grizzlies fue superior a los Wolves en Minnesota

Los Grizzlies llegaron a su vigesimoquinta victoria tras superar al cuadro de los Wolves en su propia sede

Los Grizzlies de Memphis derrotaron 127-125 en un reñido encuentro a los Timberwolves de Minnesota durante la noche de este sábado 11 de enero en el Target Center de Minneapolis.

Dos acrobáticas canastas de Ja Morant en el último minuto le dieron el triunfo a los Grizzlies (25-14) en este vibrante duelo en el que ninguno de los equipos tuvo ventajas de más de seis puntos.

Esas dos acciones clave maquillaron una actuación discreta de Morant, que se quedó en solo 12 puntos con un pésimo 5 de 19 en tiros. Los mejores de Memphis fueron Jaren Jackson Jr. (33 puntos y 8 rebotes) y Desmond Bane (21 puntos).

El español Santi Aldama volvió a dar buenos minutos desde el banquillo con 11 puntos y un 3 de 4 en triples.

Por su parte, los Wolves (20-18) perdieron después de tres triunfos seguidos y de que Anthony Edwards no pudiera ganar el encuentro con un triple sobre la bocina (su tiro no llegó a tiempo y además no entró). La estrella de Minesota acabó con solo 15 puntos (4 de 13).

Donte DiVincenzo rozó el triple-doble con 27 puntos (6 de 11 en triples), 10 rebotes y 7 asistencias para unos Wolves que metieron el 56,6 % de sus tiros pero que se desangraron con 19 pérdidas de balón que dieron pie a 27 puntos de los Grizzlies y que permitieron 21 rebotes ofensivos de Memphis.

