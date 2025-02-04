Grizzlies de Memphis firmó este lunes un nuevo lauro tras vencer 128-109 a los Spurs de San Antonio en el FedExForum de Tennessee.

Ja Morant regresó tras dos partidos y firmó 25 puntos y 11 asistencias en la cómoda victoria de los Grizzlies (34-16), instalados en el segundo puesto del oeste y claramente al alza con nueve triunfos en sus últimos diez encuentros.

El máximo anotador de Memphis fue Jaren Jackson Jr. (31 puntos y seis rebotes), mientras que el español Santi Aldama aportó seis puntos e igual número de rebotes.

Noticia al Día / EFE

